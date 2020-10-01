Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Cankurtaran Mahallesi yakınlarında, Nazif Baş (72) idaresindeki 32 BA 123 plakalı ATV motosiklet, H.G. (37) idaresinde bulunan ve yolun sağ tarafında park halindeki 40 EK 320 plakalı minibüse çarptı.
Kazada ağır yaralanan ATV motor sürücüsü Baş, ambulansla Akşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika