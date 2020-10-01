Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada ağır yaralanan ATV motor sürücüsü Baş, ambulansla Akşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Cankurtaran Mahallesi yakınlarında, Nazif Baş (72) idaresindeki 32 BA 123 plakalı ATV motosiklet, H.G. (37) idaresinde bulunan ve yolun sağ tarafında park halindeki 40 EK 320 plakalı minibüse çarptı.

Konya 'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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