Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5.500 Hap Ele Geçirildi
Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5.500 Hap Ele Geçirildi

Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5.500 Hap Ele Geçirildi
22.01.2026 15:34
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 5,500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli S.K.'yi takibe alarak yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada, valiz içerisinde 100 kutu halinde toplam 5 bin 500 uyuşturucu hap ile 13 bin lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve paraya el konuldu.

Gözaltına alınan S.K. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan S.K., Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5.500 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5.500 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
