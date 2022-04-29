Akşehir'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu - Son Dakika
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Akşehir'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu

29.04.2022 17:10
Akşehir'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan bir şüphelinin evinde yapılan aramada sahte alkol ürettiği ortaya çıktı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan bir şüphelinin evinde yapılan aramada sahte alkol ürettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri Seyran Mahallesinde uyuşturucu satışı olacağını tespit ederek şüphelileri izlemeye aldı. Uyuşturucu satıcısı ile alıcı buluşmasının ardından uyuşturucu madde alan S.K. ve uyuşturucu satısı D.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.K.'nin yapılan üst aramasında 0,20 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı D.S.'nin de üzerinden uyuşturucu madde geliri olan 300 lira paraya el konuldu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden S.K., "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Evinin odasını sahte alkol imalathanesine çevirmiş

Uyuşturucu satıcısı D.S.'nin evinde yapılan aramada bir odanın sahte alkol imalathanesine çevrildiği tespit edildi. Polisin evde yaptığı aramada, 2 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile birlikte 20 litre etil alkol, 19 litre yapılmış kullanıma hazır sahte içki, 2 adet kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol kiti, 1 adet sahte alkolü ölçme cihazı, 1 adet huni, 1 adet sıvı ölçme kabı ile birlikte çok sayıda sahte bandrol, içki şişesi kapağı ve şişesi, jelatin, damacana ve bidon ele geçirildi. Şüpheli D.S. hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Uyuşturucu, Akşehir, Konya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu - Son Dakika


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