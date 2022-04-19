Akşehir'de zabıta ekipleri orman yangınını önledi - Son Dakika
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Akşehir'de zabıta ekipleri orman yangınını önledi

19.04.2022 18:01
Akşehir'de zabıta ekipleri orman yangınını önledi

Konya'nın Akşehir ilçesinde GSM vericilerine bağlanan jeneratör alev alarak yanmaya başladı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde GSM vericilerine bağlanan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Zabıtanın zamanında müdahalesiyle jeneratör söndürülürken, alevlerin de ormanlık alana sıçraması önlenmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde Hıdırlık yakınlarında geçtiğimiz gün yapılan elektrik kesintisi sırasında GSM vericilerine bağlanan jeneratör bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. GSM vericilerine bağlanan jeneratörün yandığı yönünde Akşehir Belediyesine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Araçlarında bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden zabıta, yangının söndürürken alevlerin de ormanlık alana sıçramasının önüne geçti. - KONYA

Akşehir'de zabıta ekipleri orman yangınını önledi
Akşehir'de zabıta ekipleri orman yangınını önledi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Jeneratör, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de zabıta ekipleri orman yangınını önledi - Son Dakika


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