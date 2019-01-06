Son Dakika Haberleri: Akşehir Sarıkamış Şehitlerini Andı

Akşehir Sarıkamış Şehitlerini Andı

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Akşehir Sarıkamış Şehitlerini Andı, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Akşehir Gençlik Merkezi önünde başlayan Akşehir Belediyesi Mehter Grubu eşliğinde yapılarak Akşehir Şehitliği'nde son bulan yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitlikteki törende bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türk milletinin içindeki milli ruh ateşinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirterek, "Biz eminiz ki bu millet; vatanı için, bayrağı için, namusu için, Din-i Mübin için her zaman canını feda etmeye hazırdır. Şehitlik gibi büyük bir inanca sahip olduğu içinde hiçbir zaman bizi alt edememişlerdir. 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da bu memleketin evlatları olarak bizler her zaman bayrak için, ezan için, bu toprak için canımızı feda etmekten hiç çekinmedik, çekinmeyeceğiz ve her zaman bu ruhu yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ise, Sarıkamış ruhunun sürekli canlı tutulması gerektiğini kaydederek, "Geçmişten alacağımız dersleri geleceğimize yansıtmalıyız. Bizler birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe emin olun hiçbir güç bu memleketi yıkamaz. Yeter ki biz gençlerimize bu Milli birlik, Milli bilinç ve şuuru aşılayalım. Onları her anlamda donanımlı yetiştirelim, Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel olamaz" ifadelerini kullandı.

Tören, konuşmaların ardından yapılan dua sonrası sona erdi. Programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler, öğretmenler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ile spor kulüpleri katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Konya, Sarıkamış, Akşehir, Güncel
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