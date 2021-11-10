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Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı

10.11.2021 12:22
Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı

Akşehir ve Eber Gölleri birliği toplantısı Akşehir'de yapıldı.

Akşehir ve Eber Gölleri birliği toplantısı Akşehir'de yapıldı.

Akşehir Belediyesi ev sahipliğinde Hıdırlık tesislerinde düzenlenen toplantıda Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yaşar Eren ve Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar tarafından hazırlanan rapor sunuldu.

Akşehir Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Başkanı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, seminer öncesinde yaptığı konuşmada, "Konya Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında, kirlilik ve su rezervlerine ilişkin çalışmalar yapıldı. Kirlilik konusunda Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan arıtma tesisleri çözüm olmuştu. Ancak su rezervlerimizde, kuraklık nedeniyle yaşadığımız sorun devam ediyor. Göllerimizde su seviyesinin azalmasında, son zamanlarda yaşanan depremlerin etkisi olup olmadığı yönünde yaz ayları boyunca yapılan çalışmanın sonuç raporunun bugün bu toplantıda sunumu yapılacak." dedi.

Konuşmanın ardından sunumun ilk bölümünü üstlenen Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar; raporun, sular, iklim durumu ve yarıklar, gölün jeolojik durumu, depremle ilişkisi, meydana gelmiş yarık ve çatlaklar şeklinde 2 bölümde hazırlandığını aktardı.

Yüzey kırıklarının belirlenmesi projesi ile su seviyesi düşümü ve su kaybının faylarla ilişkisi olup olmadığı ve değilse de nedenlerinin belirlenmesini amaçladığını ifade eden Nalbantçılar; çalışmalarının belediyelerden alınan bilgiler, yöre halkının aktardıkları ve sahada yaptıkları gözlemlere dayandığını vurguladı.

Eber Gölü'nde bir miktar su bulunduğunu ancak Akşehir Gölü'nün tamamen kuruyarak çorak araziye dönüştüğünü tespit ettiklerini belirten Nalbantçılar; nedenleri azalan yağış, kuraklık, sıcaklık ve geniş yüzey alanında fazlasıyla etkili olan buharlaşma şeklinde sıraladı.

Göller çevresinin jeolojisi üzerine sunum yapan Prof. Dr. Yaşar Eren de günümüze kadar yaşanan 4 ve üzeri büyüklükteki depremlerin, Akşehir ve Eber arasındaki bölgede yoğunlaştığına dikkat çekti.

Akşehir Gölü tabanında, su seviyesinin düşmesine neden olacak yarık, kırık ve boşluk olmadığını söyleyen Eren; Eber Gölü'nde ise yüzey faylanmaları, kırıklar ve küçük ölçekli obruklar tespit edildiğini vurguladı

Sunumu yapan öğretim üyeleri, toplantıya katılan yerel yöneticileri; bölgenin depremselliği ile göller ve yeraltı su kaynaklarında adeta yok olmaya yüz tutmuş su miktarının mümkün olan her yöntem denenerek ikame edilmesi gerektiği yönünde uyardılar.

Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız ve Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal tarafından gündeme getirilen küresel ısınmanın etkileri ve göl tabanlarındaki topraktan torf elde edilmesi konularının yanı sıra, sulu tarımın etkileri hususta da fikir alış verişinde bulunuldu.

Ayrıca Afyonkarahisar'a bağlı Çay belediyesinin birliğe üyeliği kabul edildi.

Toplantıya Akşehir, Sultandağı, Dereçine, Yeşilçiftlik ve Bolvadin Belediye Başkanları ile Tuzlukçu ve Çay Belediye Başkan Vekilleri, Akşehir Belediye Başkan yardımcısı Yahya Yıldız ve Meclis üyesi Zekeriya Kanat katıldı.

Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı
Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı
Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı
Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı
Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı

Akşehir Belediyesi, Akşehir, Konya, Eber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir ve Eber Gölleri Birliği'nin toplantısı yapıldı - Son Dakika


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