Son Dakika Haberleri: Akseki Belediyesine hibe çöp kamyonu
Son Dakika Güncel Akseki Belediyesine hibe çöp kamyonu

Akseki Belediyesine hibe çöp kamyonu

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Akseki Belediyesine hibe edilen çöp kamyonu hizmete başladı.

Akseki Belediyesine hibe çöp kamyonu, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Akseki Belediyesine hibe edilen çöp kamyonu hizmete başladı.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, belediye binası önünde düzenlenen tanıtımda, yaklaşık 500 bin lira değerinde olan aracın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Halka daha kaliteli hizmet sunacaklarını ifade eden Özkan, "Amacımız, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların daha fazlasını yapmak. İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Bu nedenle hem araçlarımızı gençleştiriyor hem de yeni araçlarla her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz." dedi.

Türkiye, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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