Akseki
'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü
2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü
ANTALYA Antalya
'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Kontrol altına alınan yangında 200 civarında zeytin ağacının da zarar gördüğü bildirildi.
Orman yanını bugün saat 12: 50 civarında Akseki ilçesi'ne bağlı Güçlüköy
mahallesi Uşacık mevkiinde çıktı. Tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına Manavgat
ve Alanya
'dan gelen 2 helikopterle, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile 60 orman işçisi ve teknik personel müdahale edildi.Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alanırken soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma
, yangının çıkış sebebini araştırıyor.