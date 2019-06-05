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Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü

10 dakika önce

Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördüANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı.

Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü
2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü
ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Kontrol altına alınan yangında 200 civarında zeytin ağacının da zarar gördüğü bildirildi.
Orman yanını bugün saat 12: 50 civarında Akseki ilçesi'ne bağlı Güçlüköy mahallesi Uşacık mevkiinde çıktı. Tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına Manavgat ve Alanya'dan gelen 2 helikopterle, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile 60 orman işçisi ve teknik personel müdahale edildi.Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alanırken soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:26 Kaynak: İHA
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