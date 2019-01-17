Akseki- Seydişehir
yolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor
Yol kenarında biriken 2 metre yükseklikteki kar birikintileri temizleniyor
1825 rakımlı Alacabel'de ulaşım normale döndü
ANTALYA - Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel mevkinde kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü.Yol kenarında biriken ve zaman zaman yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makinalarıyla yolun dışına taşınıyor.
Antalya- Konya karayolunun en önemli geçiş noktası Akseki'ye bağlı bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşım, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından normale döndü. Karayolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulması için yoğun çalışma sürdürdü. Karayolları ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaparken, yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atılıyor.
Karayolları Alacabel ekipleri, Akseki-Seydişehir karayolunda Akseki'nin YarpuzMahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe
mevkiine kadar olan 15 kilometrelik bölgede gece gündüz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de yol kenarına yığılan ve yaklaşık yer yer 1-2 metre yüksekliği bulunan karlar, Karayolları ekipleri tarafından temizleniyor.
Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün sabaha karşı kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından ise yaklaşık 12 saat kapalı kalan yol kontrollü olarak yeniden trafik akışı sağlanmıştı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.