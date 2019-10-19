Akseki Yöresel Lezzet Günleri başladı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde Akseki Yöresel Lezzet Günleri başladıAkseki ilçesindeki yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi'ndeki etkinlikte yöresel pekmez, Yörük tarhanası ve pestil yapımı tanıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesinde Akseki Yöresel Lezzet Günleri başladı
Akseki ilçesindeki yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi'ndeki etkinlikte yöresel pekmez, Yörük tarhanası ve pestil yapımı tanıtıldı.
Etkinlikte yöresel yemeklerden ekşi tarhana, kabuklu fasulye, holuska, saraylı tatlısı ve Akseki kurabiyesi katılımcılara ikram edildi.
Etkinliği düzenleyen turizmci Mustafa Kavasoğlu, bu tür etkinliklerle Akseki ve tarihi Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtmak istediklerini söyledi.
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