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AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM - Son Dakika

AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM

21.02.2022 16:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdemli ilçesindeki ziyaretinin ardından Mersin'e geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdemli ilçesindeki ziyaretinin ardından Mersin'e geldi. Burada merkez Akdeniz ilçesinde Camişerif Mahallesi'ndeki Yoğurt Pazarı civarında esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Akşener, çevredekilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bu sırada kalabalık arasında bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 11 Şubat 2006'da Mersin ziyareti sırasında yaşadığı diyalogla tanınan çiftçi Mustafa Kemal Öncel de Akşener ile görüştü. Akşener'e, "Sizi takdir ediyoruz, seviyoruz. Benim sizden halk adına özel bir istirhamım var. Siyasi konjonktürü yakından takip ediyorum. Halk sizden Cumhur İttifakı bekliyor. CHP ile ittifak beklemiyor. Onlardan ne köy olur ne kasaba. Onlara bağlı eşek bile güvenilmez, tamam hayat pahalı, ne acılar çektim. Buna rağmen diyorum ki gelin Cumhurbaşkanı ile görüşün. Bahçeli ile bir görüşün. Gidin onlara katılın demiyorum takdir sizindir. Size 15 vekil verdiler, siz onların vekili ile sokağa çıktınız. CHP'den o kadar vekil İYİ Parti diyordu ki, sizi kontrol ettiler. Sizi samimiyetimle, kalben karşılıyorum. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bana ihtiyacı var ise seçilecek yerde aday gösterin oy buhranın da boğarım sizi ama bugün bundan vazgeçtim. İstirham ediyorum, insanların şerefi ile oynayanlara şerefsiz derler değil mi? CHP lideri geldi Mersin'de beni sırtımdan vurdu. Sırtımdan vurdu ayağıma gelen adamlar. Önce başıma geldi bunlar, baktım beni kullanıp attılar. Ne sözler ne vaatler verdiler. Pazarlıkla geldiler bana. Ben sizin huzurunuzdayım, terbiyesizlik olarak görmeyin. Ülke, millet sizi seviyor. Ama herkes CHP'ye hayır diyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Öncel'i dinleyen Akşener bir süre daha esnaf ve iş yeri ziyaretini sürdürerek kentten ayrılıp Tarsus ilçesine geçti.

AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM
AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM
AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM
AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM
AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM

YORUMLAR
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Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı, Meral Akşener, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM - Son Dakika
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