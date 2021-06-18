Aksu'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aksu ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Isparta- Antalya kara yolu Topallı yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada çanta içerisinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü F.T. gözaltına alındı.