Son Dakika Haberleri: Aktaş: "Adamına göre muâmele yok"
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Aktaş: "Adamına göre muâmele yok"

1 saat önce

Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuralların herkes için geçerli olduğuna dikkat çekerek, "Adamına göre muamele yok" dedi.

Aktaş:

Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuralların herkes için geçerli olduğuna dikkat çekerek, "Adamına göre muamele yok" dedi.


Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193'üncü yılını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu kez 17 ilçede görevli zabıtaları kahvaltıda bir araya getirdi. Gölpark'ta düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da zabıtaları yalnız bırakmadı. Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde, ana caddelerde, bulvar, meydan, park ve mezarlıklarda, trafikte ve büyükşehir sınırlarında akla gelebilecek tüm noktalarda zabıtaları görmenin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, halkın esenliğini sağlayan zabıtaların zor bir görev üstlendiğini vurguladı. Büyükşehir zabıtasının 239 personel ve 31 araçla


görev yaptığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Ülkemizde genelde memnunlar memnuniyetlerini dile getirmiyor. Ancak memnuniyetsizler seslerini olanca güçleriyle çıkarıyor. Tezgahı alınan seyyar satıcının tepkisi, sanki ortada bir haksızlık, hukuksuzluk varmış gibi gündeme getiriliyor. Oysa seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımızdan herkes memnun ama dile getirilmiyor. Kirasını ödeyen, vergisini ödeyen esnafımızı korumak adına yaptığımız bu hamleler yüzünden içiniz rahat olsun" dedi.


Çözülemeyen sıkıntıların zamanla alışkanlık haline geldiğini ve daha sonra bu alışkanlıklara değiştirmenin çok daha zor olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Gerek İnegöl Belediye Başkanlığı dönemlerim gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreciyle ilgili şunu net olarak söyleyebilirim. Adamına göre muaimele kesinlikle yok. Kurallar herkes için geçerli. Kadını için de erkeği için de. Zengini için de fakiri için de. A Partisi için de B Partisi için de. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Allah göstermesin gemi su almaya başlarsa ne zengini ne fakiri, ne doğusu ne batısı hepimiz için sıkıntı olur" diye konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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