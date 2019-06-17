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Aktaş'tan Dündar'a ziyaret

33 dakika önce

Başkan Aktaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında kendisini tebrik için ziyaret eden Başkan Dündar'a iade-i ziyarette bulundu.

Aktaş'tan Dündar'a ziyaret, System.String[]

Dündar'ı üçüncü döneminden dolayı tebrik eden Aktaş, hep birlikte daha güzel bir Bursa için çalışacaklarını belirtti.

Bursa nüfusunun üçte birinin Osmangazi'de yaşadığına dikkat çeken Aktaş, "Osmangazi, Bursa ile özdeşleşmiş bir ilçemiz. Ulucami, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Tophane, Kültürpark gibi önemli merkezleri içinde barındırıyor. Mustafa başkanımızın Osmangazi için önemli ve özel çalışmaları var. Bu projelerle ilgili konuştuk. Büyükşehir ve Osmangazi Belediye işbirliğinde ortak yapacağız işler var. Nihayetinde amacımız, Osmangazi ve tüm Bursa'yı yaşanabilir kılmak. Bu konuda bizlere yetki ve sorumluluğu tevdi eden tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, onların güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.

Başkan Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Osmangazi olarak, Bursa'ya yapılan hizmetlerin daha net bir şekilde ortaya çıktığı ilçeyiz. Şehrimiz için Büyükşehir ve Osmangazi Belediyeleri olarak birlikte yapacağımız çalışmalar önem arz ediyor. Dolayısıyla bizler de çalışmalarımızı bu bilinçle, koordinasyon içerisinde hemşehrilerimize hizmet olarak sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. Rabbim hepimize muvaffakiyetler versin" ifadelerini kullandı.

Dündar, Osmangazi Meydanı Projesi'nin maketi üzerinde de bilgiler aktardığı Aktaş'a ziyaretin anısına Osman Gazi'nin biblosunu hediye etti.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:26 Kaynak: Bültenler
Orhan Gazi, Osman Gazi, Bursa, Osmangazi
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