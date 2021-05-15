Aktepe, "pandemide üretimin önemini gördük" - Son Dakika

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın bizlere tarımın ve çiftçilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Çiftçiler ve üretimi olmazsa nelerle karşı karşıya kalabileceğimizi görüyoruz. Üretim olmazsa insanlık zor günler yaşayacaktır. Salgın sürecinde dahi durmadan tarımsal üretimi ve hayvancılığı devam ettiren çiftçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her türlü zorluğa rağmen ülkemizin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde soframıza ulaşan en güzel tarımsal ürünlerin üretiminde alın teri döken, çaba harcayan ve emek sarf eden Sivaslı çiftçi kardeşlerimizin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktepe, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don nedeniyle tarımsal ürünlerde ciddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "Özellikle Gürün, Yıldızeli, Şarkışla ve Gemerek ilçelerimizde ürünlerinde hasar oluşan çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi. - SİVAS