Aktif Yaş Alma Evi?nde ?Beşi Bir Yerde? Projesi - Son Dakika

Aktif Yaş Alma Evi?nde ?Beşi Bir Yerde? Projesi

22.10.2020 15:55
Aktif Yaş Alma Evi?nde ?Beşi Bir Yerde? Projesi, System.String[]

MEZİTLİ Belediyesi tarafından hayata geçirilerek Türkiye Alzehimer Derneği tarafından kullanımı sağlanan Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi'nde, pandemi nedeniyle şiir, söyleşi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, yoga, hobi çalışmaları gibi birçok zihinsel ve fiziksel egzersizler dijital...

MEZİTLİ Belediyesi tarafından hayata geçirilerek Türkiye Alzehimer Derneği tarafından kullanımı sağlanan Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi'nde, pandemi nedeniyle şiir, söyleşi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, yoga, hobi çalışmaları gibi birçok zihinsel ve fiziksel egzersizler dijital ortamda gerçekleştirilmeye başlandı. 5 gönüllünün maske, mesafe, hijyen, aktivite ve paylaşımdan oluşan 5 kuralı uygulayarak yaşamını sürdürmesinin anlatıldığı 'Beşi Bir Yerde' uygulaması sosyal medya üzerinden de canlı olarak evlere kadar ulaşıyor.Koronavirüs nedeniyle kültürel ve sosyal etkinliklerin azaltıldığı Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evinde 'Beşi Bir Yerde' uygulaması gerçekleştiriliyor. 5 gönüllünün maske, mesafe, hijyen, aktivite ve paylaşımdan oluşan 5 kuralı uygulayarak yaşamını sürdürmesinin anlatıldığı 'Beşi Bir Yerde' uygulaması sosyal medya üzerinden de canlı olarak evlere kadar ulaşıyor.Sınırlı sayıda katılımcının kabul edildiği yüz yüze çalışmalar kapsamında her perşembe günü Adem Aksay yönetiminde ritim çalışması yapıldığı bilgisini veren Aktif Yaş Alma Evi Sorumlusu Yeliz Özalp, Elimizden geldiği ölçüde ileri yaştaki vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ancak bu insanlarımız koronavirüs risk grubunda olduğundan çalışmalarımızı sınırlı katılımla daha çok dijital medya üzerinden yapmaya gayret ediyoruz. 'Beşi Bir Yerde' adını verdiğimiz yeni projemiz eğitmen dahil 5 kişinin maske, mesafe, hijyen, aktivite ve paylaşımdan oluşan 5 kuralı uygulayarak gerçekleştirdiği son derece renkli bir aktivitedir. Tabii ki evlerinden bu çalışmaya katılmak isteyenlere internet üzerinden canlı yayını yapılıyor ve etkinliklere isteyen herkesin katılımını gerçekleştiriyoruz. Yüz yüze etkinliklerimiz için randevu almak isteyenler  telefondan ulaşabiliyorlar. Ayrıca etkinliklerimizden haberdar olmak ve zoom üzerinden katılmak için sosyal medya hesabımızı takip edebiliyorlar dedi.5 yıl önce çöp ev olan bir binanın yüzlerce kursiyerin eğitim aldığı kültür ve sanat mekanı haline geldiğini hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise şunları söyledi

Mersin Alzheimer Derneği ile birlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada müzikten resme kadar her türlü çalışma var. Adı üzerinde burası aktif yaş alma merkezi. Yani insanlar yaş alırken aktif şekilde yaşlansın, evde oturmasın. Kadınımız, erkeğimiz evde televizyon seyretmesin ya da kahvelerde zaman öldürmesin. Bu gelişmiş demokratik ülkelerde yaygın olan bir projeydi ve biz de oldukça başarılı çalışmalar yaptık. Burada yakaladığımız başarı sonrası ikincisini ve daha büyüğünü Davultepe'de yaptık. Sadece yaşlıların değil belli yaşa gelen insanların daha sağlıklı olmaları en büyük hedefimiz. Biz belediye olarak herkes yaşı ne olursa olsun bir şeylerle uğraşmalı diyoruz. Hiç kimsenin bahane üretme lüksü yok ifadelerini kullandı.


Türkiye, Mezitli, Şiir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aktif Yaş Alma Evi?nde ?Beşi Bir Yerde? Projesi - Son Dakika

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