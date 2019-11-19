(Aktüel görüntülerle geniş haber) TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSMİNE VEDA.

PAZAR günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törene katılan sanatçılar, usta tiyatrocu Yıldız Kenter'i anlattı.

91 yıllık ömrüne sığdırdığı sanat dolu kariyeriyle hafızalarda yer eden Yıldız Kenter için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter'in ailesi, yakınları ve çok sayıda oyuncu katıldı.

"YILDIZ KENTER TİYATRO DEDİĞİMİZDE AKLA GELEN İLK İSİM"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

"Yıldız Kenter hanımefendi tiyatro dediğimizde ilk önce akla geliyor. Tiyatro dendiğinde Yıldız Kenter'in ve onun sahne performansının ilk akla geliyor olması Yıldız Kenter hocamızın farklılığıdır. Tabii ki Türk sahnesi, tiyatro sahnesi her açıldığında onun sözlerini, onun mimiklerini öğrencilerinde görmeye devam edeceğiz. Tabii ki biz onun emanetine, onun bize bıraktığı anılara sahip çıkmaya, onları taze tutmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Ben sayın hocamızı vefatından bir gün önce hastanede ziyaret etme fırsatını bulmuştum."

"HER ZAMAN HAYRANLIKLA İZLEDİĞİM BİR SANATÇIYDI"

Törene katılan oyuncu Nevra Serezli de, "Tiyatronun temel taşlarından biri. Ben gözümü açtım, Yıldız ve Müşfik Kenter ile tanıştım. 1963 senesinden beri her oyununu izledim. Beraber İngiltere'de bir oyun oynama şerefine nail oldum. Her zaman çok hayranlıkla izlediğim bir sanatçıydı. İyi bir usta ve hocam da oldu bir sene. Bazı insanlar var ya hani 'onlar hiçbir zaman gitmezmiş' gibi düşünülür. Yıldız hocamın gidişi böyle çok şok etti beni. Çünkü o hep vardır. Hep bu tiyatroda şu perde açılacaktır. Biz de arkaya kulise gidip onu öpeceğiz ve kutlayacağız. O da bizi karşılayacak, gibi geliyor. Bu son yıllarda çok fazla değer kaybettik." dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK YÜCEYDİ"

Oyuncu Melek Baykal, "Sanata, sanatına ve hayata çok değer verdiğini biliyorum. Benim için çok yüceydi. Yıldız Kenter bir cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

KENTER'İ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oyuncu Sumru Yavrucuk ise Yıldız Kenter'i anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Türk tiyatrosunun başı sağ olsun" diyen Yavrucuk, "Kuşkusuz en önemli tiyatro insanımızı, hocaların hocasını, canımızı kaybettik. Bütün hayatı sevgi ve bu sevgiyi yaymakla geçti. Onu düşündüğüm zaman sevgisini ve sanata tutkusunu hatırlıyorum" diye konuştu.

"TÜRK TİYATROSU İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Oyuncu Demet Akbağ, "Çok büyük bir kayıp Türk tiyatrosu için. Çok önemli bir tiyatro sanatçısını, hocayı kaybettik. Ben onun öğrencisi olabilme şansına sahip oldum. Onunla aynı sahneye çıkabilmiş biri olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeri dolmaz bir sanatçıydı. Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp" diye konuştu.

"BENİM HAYATIMA YÖN VERMİŞ KİŞİ"

Oyuncu Yetkin Dikinciler, "Kendisi şahsen benim hayatıma dokunmuş hatta benim hayatıma yön vermiş kişi. Sadece ben değil, burada kimle konuşsanız Yıldız Kenter'in hayatına dokunduğunu göreceksiniz. Bir devir kapandı gibi sözler dolaşmaya başladı. Onlar aslında devirleri kapatan değil başlatan insanlar. İlham veren, örnek olan insanlar. Bunu da örnek olma çabasıyla değil, samimiyetle yaptıkları işlerle ispatlayan insanlar. İyi ki varlar çünkü onlar var olmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"TÜRK TİYATROSUNUN ANNESİYDİ"

Oyuncu Ali Poyrazoğlu da "Bazen sözün bittiği noktaya geliyoruz. Benim hayatımda çok önemli bir insandı. Benim hocamdı, Türk tiyatrosunun annesiydi. Ben de çok emeği var. Türk tiyatrosuna, Türk tiyatro seyircisine çok emek verdi. Tiyatrocular büyük bir özveriyle çalışırlar. Kenter ailesi Türk tiyatrosu ve Türk diline büyük emek verdi. Bütün imkansızlıklara rağmen aylarca Anadolu'da turnelerde dolaştılar. Bu güzel binayı yaptılar Türk seyircisi için" dedi.

Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Yıldız Kenter'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Levent'teki Afet Yolal Camii'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Törene katılanlardan görüntüler

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

-Sanatçıların açıklamaları

-Detay görüntüler

- İstanbul