AKUT'tan çığ ve kar motoru eğitimi - Son Dakika
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AKUT'tan çığ ve kar motoru eğitimi

6 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl birimi üyelerine kar motoru kullanma eğitimi verildi.

AKUT'tan çığ ve kar motoru eğitimi, System.String[]

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl birimi üyelerine kar motoru kullanma eğitimi verildi.


Bingöl- Elazığ yolundaki Yolçatı Kayak Merkezinde 30 kişinin katıldığı eğitimde, çığ afetinde nasıl bir yol izleneceği, çığ altında kalınması halinde nasıl hareket edileceği ve çığ bölgelerinden geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ile kar motoru kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.


AKUT ekip başkanı Ahmet Ateş, yaptığı açıklamada, sahada uygulamalı olarak yaptıkları eğitimin önemine değindi.


Çığ sonrası arama kurtarma amaçlı kullanılan ekipman konusunda da eğitim verdiklerini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza çığ bölgelerinden geçerken çok dikkatli olmalarını, çığa maruz kalmaları durumunda da mümkün olunca hızlı hareket etmelerini öneriyoruz. Çığın daha az ve yavaş olduğu bölümlere doğru hareket edilmeli yerden destek alınarak ve büyük dalgalarla boğuşuyormuş gibi kulaçlar atılarak yüzeyde kalınmaya çalışmalı, ağaç veya büyük kaya gibi sabit cisimlere tutunmaya çalışmalıyız."

Ateş, kuruldukları günden bu yana yardımlarını esirgemeyen AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin ve ekibine teşekkür etti.

Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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