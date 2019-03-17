Son Dakika Haberleri: Akyazı Sgm'de Minik Ressamların Sergisi Açıldı

Akyazı Sgm'de Minik Ressamların Sergisi Açıldı

16 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM'nin minik öğrencileri 'Oyuncağın Hayat Bulsun' projesi kapsamında resimler yaptı.

Akyazı Sgm'de Minik Ressamların Sergisi Açıldı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM'nin minik öğrencileri 'Oyuncağın Hayat Bulsun' projesi kapsamında resimler yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yeni bir etkinlik hayata geçirildi. 'Oyuncağın Hayat Bulsun' projesi kapsamında Resim atölyesine giren minik öğrencilerin, hayal güçleri ve görsel hafızalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Akyazı SGM Çocuk Kulüpleri Resim öğretmeni Dilan Alkan, Maket Yapımı öğretmeni Elif Duman, Tasarım öğretmeni Haticenur Angın, Becerikli Eller Atölyesi öğretmeni Neriman Haymana ve Geleneksel Sanatlar Atölyesi öğretmeni Esra Çakar çocukların hayallerini yumuşak oyuncağa çevirdi. 16 Mart Cumartesi günü Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdür Murat Kıroğlu'nun katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Çağımızdaki teknolojinin dezavantajlarından biri olan çocukların oyuncaklardan uzaklaşmış olmaları ve tüm vakitlerini bilgisayar, telefon ve tablet başında geçiriyor olmalarıdır. Bu durum, biyolojik ve psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra; hayal güçlerine, görsel zekalarına ve tasarlama/üretme becerilerine de olumsuz etki etmektedir. Çocuk Kulüpleri olarak çocuklarımızın her alanda gelişmesini ve bu gelişim sürecinde eğlenmelerini hedefliyoruz. Oyuncağın Hayat Bulsun projesi ile bunu inşallah gerçekleştireceğiz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı, Güncel
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