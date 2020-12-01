Alaaddin Tepesi çevresinde dış cephe sağlıklaştırma projesinde ikinci etap başladı - Son Dakika

Konya'da, Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarında ilk etap tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlatılan dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında ilk etapta 12 bina ve 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken, ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonunun tarihi dokuya uygun şekilde yürütüleceği ifade edildi.

İkinci etabın yaz aylarında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabını başlattıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Konya için çok önemli bir proje yürütüyoruz. Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya'ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya'nın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz. Anlayış gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."