Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi

25.02.2022 15:01
Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi

Alaattin Çakıcı'nın yakını Adem Çakıcı'ya yönelik saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alaattin Çakıcı'nın yakını Adem Çakıcı'ya yönelik saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, 15 Şubat'ta İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Polis tarafından 17 Şubat'ta yakalanan ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkan 3 kişi, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

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Alaattin Çakıcı, İstanbul, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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