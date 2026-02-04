Alacak Kavgasında Cinayet

ORDU'nun Korgan ilçesinde alacak kavgasında T.B. (28) tarafından bıçaklanan Ali Karga (61) öldü. Karga'nın tabancayla yaraladığı T.B. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen T.B. (28), Ali Karga'nın evine geldi. Burada, taraflar arsında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada T.B., yanında getirdiği bıçakla Ali Karga'ya saldırdı. Ali Karga da üzerindeki tabancayla T.B.'ye ateş etti. Ali Karga, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağ eline ve koltuk altına mermi isabet eden T.B. ise kaçtı. Ali Karga'nın eşi A.K. de (59) çıkan arbedede hafif yaralandı.

A.K.'nin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Karga'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Karga'nın cenazesi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından yaralı olarak yakalanan ve gözaltına alınan T.B., Korgan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.