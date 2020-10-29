Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu - Son Dakika

Bahçelievler'de iki akraba aile arasında alacak verecek tartışmasında kan döküldü. Bu olayın ardından taraflardan biri diğer aileye iki kere pusu kurarak silahlı saldırıda bulundu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında para mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı karşıya gelen akrabalar silahlarına davranarak çatıştı. Tekin ailesinden bir kişi, akrabası olan karşı aileden iki kişiyi vurarak karakola teslim oldu. Daha sonra bu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak yaşanan olaylardan sonra diğer akrabalar olayın peşini bırakmadı.

KAN DAVASINA DÖNDÜ

Kendi ailelerinden iki kişinin yaralanmasını hazmedemeyen akrabalar, saldırıya devam etti. Tekin ailesinin bireylerinden Cemal Tekin 10 Eylül günü Yenibosna Serik Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Arabaya bindiği sırada, bir kişi aracın yanına gelerek silah doğrulttu. İki el ateş eden saldırgan, silahının tutukluk yapması sonucu kaçmak istedi. Bu sırada yara almadan kurtulan Tekin, arabadan inerek saldırganın üstüne atladı. Tekin'in saldırgan ile boğuştuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRILARIN ARKASI KESİLMEDİ

Bu olayın ardından geçtiğimiz Cumartesi günü bir saldırı daha gerçekleşti. Akşam saatlerinde Kocasinan Ağaç Sokak'ta eve gelen Tekin kardeşler yine silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran zanlı, "intikam alacağız" dedikten sonra silahını ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Bahri Tekin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın peşinden koşan diğer kardeş ise silahını ateşleyerek arkasından koştu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altından olan Bahri Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇATIŞMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan iki olay da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde, bir kişinin otomobile yanaştığı kişiye silah sıkmaya başladığı, daha sonra silahın tutukluk yaptığı görülüyor. Araçtan inen bir kişi ile saldırganın boğuşması da kameraya yansıyor.

Diğer görüntüde ise bir kişinin eve giden kardeşlerin arkasından ateş açtığı, bir kişinin yaralandığı ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtığı sırada onun arkasından bir kişinin de silah sıktığı görülüyor.

(Erdal Can İçelli - Volkan Kayalar/İHA)