Alaçam Lisesi Üçüncü Kez Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alaçam Lisesi Üçüncü Kez Şampiyon

Alaçam Lisesi Üçüncü Kez Şampiyon
09.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Bowling Takımı, üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.

SAMSUN'da 5-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Bowling Takımı, 2026 yılında da Türkiye Şampiyonu olarak üst üste 3'üncü kez zirvede yer aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından 32 genç kız ve genç erkek takımının katıldığı şampiyonada, dört gün süren müsabakalar sonunda 2024 ve 2025 yıllarında da şampiyonluk yaşayan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, bu yıl da kupayı Samsun'a getirdi. Samsunspor Bowling Takımı'nın altyapısını oluşturan sporcular, elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Alaçam'ın köylerinde yaşayan öğrencilerden oluşan takımın, aylar boyunca büyük fedakarlık gösterdiği belirtildi. Sporcuların, sabah 05.00'te uyanarak Samsun'daki bowling salonuna antrenman ve müsabakalar için 75 kilometrelik yolu gidip geldiği öğrenildi.

'HEDEFİMİZ 2027 YILINDA DA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NU SAMSUN'A KAZANDIRMAK'

Sporcularının başarısından dolayı gurur duyduğunu belirten Antrenör Gökhan Bozdemir, "Sporcularımla gurur duyuyorum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldık. Hedefimiz 2027 yılında da Türkiye Şampiyonluğu'nu Samsun'a kazandırmak Sporcularımız Bocce branşıyla da ilgilendikleri için el-göz koordinasyonları oldukça gelişmiş durumda. Bu da bowlingdeki başarılarını artırıyor. Daha fazla çalışmaya devam ederek, başarılarımızı zirvede sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alaçam Lisesi Üçüncü Kez Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:23:18. #7.11#
SON DAKİKA: Alaçam Lisesi Üçüncü Kez Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.