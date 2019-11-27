Alaçamlı gazilere madalya

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 10 gazi ve gazi yakınına 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.



Kaymakamlık makamında düzenlenen madalya töreninde konuşan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilerin üstün görev anlayışıyla mücadele ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti adına gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Zaman, "Haziran ayında 14 gazimize berat ve madalyalarını vermiştik o zaman yaptığımız törene katılamayan 10 gazimize şimdi veriyoruz. Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edilen gazilerimize vatanımıza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, aziz milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye de devam edecektir" dedi.



Törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Melahat Yeşilyurt, gaziler ve aileleri katıldı. - SAMSUN