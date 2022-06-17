Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğrencilerin yaptıkları resimler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.
Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Yunus Emre Akkuş'un koordinatörlüğünde resim çalışması yaptı.
Eserler, okulda düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.
Serginin açılışını yapan Aladağ Kaymakamı Berker Çırak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, resimleri inceleyip öğrencilerle sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Aladağ'da öğrencilerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika