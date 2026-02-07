Alaeddin Bey Cami'nin Mezar Taşları Restore Ediliyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Alaeddin Bey Cami'nin Mezar Taşları Restore Ediliyor

07.02.2026 13:27
Bursa'daki Alaeddin Bey Cami'nin mezar taşları, 700. yıl etkinlikleri kapsamında restore ediliyor.

Osman Gazi'nin oğullarından Alaeddin Bey tarafından Bursa'da yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin ilk eseri olan Alaeddin Bey Cami'nin haziresindeki mezar taşları, restore ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hisar bölgesindeki caminin haziresindeki mezar taşları, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, uzman ekipler tarafından bakım ve onarım işlemlerinden geçiriliyor.

Mezar taşlarındaki kitabeler ve süslemeler de kayıt altına alınarak, camiyi ziyarete gelenlere daha nitelikli ve bilinçli bir ziyaret alanı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın fethinin ardından yaklaşık 700 yıl önce inşa edilen caminin kent tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bozbey, gerçekleştirilen uygulamayla hazirenin gün yüzüne çıkarıldığını ifade ederek, "Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttü. Alanda dönemin önemli şahsiyetlerine ait mezarların yanı sıra çocuk mezarları da bulunuyor. Bu kıymetli mezar taşları, caminin haziresinde yeniden ortaya çıkarıldı." dedi.

Hazirede ortaya çıkarılan mezar taşlarının tarihi birer kaynak niteliği taşıdığını vurgulayan Bozbey, "Bu tür değerlerimizi çocuklarımıza anlatacağız. Hikayesini gelen misafirlerimizle paylaşacağız. Bu eserlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

