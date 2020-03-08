Alanya'da 20. Atatürk Koşusu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanya'da 20. Atatürk Koşusu yapıldı - Son Dakika Spor

Alanya'da 20. Atatürk Koşusu yapıldı

6 saat önce

Alanya'da 20. Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı.

Alanya'da 20. Atatürk Koşusu yapıldı, System.String[]

Alanya'da 20. Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı koşunun startını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.


"Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 20. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 353 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yarışın ilk startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.


Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliği ile Anıt Önünde gerçekleşen yarışlarda yarı maratonda 87, halk koşusu 5 kilometrede 192 ve 2 kilometrede 74 sporcu mücadele etti. Yarı maratonda mücadele eden Hasan Turgut 1 saat 18 dakika 55 saniye ile birinci, Kirill Medvedev 1 saat 19 dakika 25 saniye ile ikinci ve Çağlar Kasım 1 saat 21 dakika 5 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda Meryem Kılınç Gündoğdu1 saat 28 dakika 52 saniye ile birinci, Alevtina Stetsenko 1 saat 30 dakika 11 saniye ile ikinci ve Meryem Merve Tunçbilek 1 saat 55 dakika 42 saniye ile üçüncü oldu.


Dereceye girenlere ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Aydın Özbaş ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri verdi. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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