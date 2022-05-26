Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

26.05.2022 01:33
Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Alanya Adliyesi'nin büyük tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Alanya Adliyesi'nin büyük tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

D-400 karayolu üzerinde seyreden ve ismi öğrenilemeyen 07 NC 828 plakalı otomobilin şöforu, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Alanya Adliyesi bahçesindeki totem tabelasına çarptı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araç ve tabelada hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede
Kaynak: AA

Tragger, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement