Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Alanya Adliyesi'nin büyük tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
D-400 karayolu üzerinde seyreden ve ismi öğrenilemeyen 07 NC 828 plakalı otomobilin şöforu, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Alanya Adliyesi bahçesindeki totem tabelasına çarptı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada araç ve tabelada hasar oluştu.
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