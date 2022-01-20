Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi - Son Dakika
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Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi

20.01.2022 15:08

Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürpriziANTALYA Alanya Belediyesi hoş vakit geçirmeleri ve farklı aktivitelerle tanışmaları için çocuklara kar sürprizi yaptı.

Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi

ANTALYA Alanya Belediyesi hoş vakit geçirmeleri ve farklı aktivitelerle tanışmaları için çocuklara kar sürprizi yaptı. Yüksek kesimlerden yüklenen 4 kamyon kar, Alanya Kurşunlu Özel Eğitim Anaokulu bahçesinde çocuklarla buluştu.

Alanya Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında çocukların sosyal hayata adaptasyonu, hoş vakit geçirmeleri ve farklı aktivitelerle tanışmaları amacıyla Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, kamyonlar aracılığıyla merkeze taşındı. 4 kamyon dolusu kar Alanya Kurşunlu Özel Eğitim Anaokulu bahçesine dökülerek çocukların karla tanışması sağlandı. Pek çok farklı okuldan öğrenciler de buraya gelerek karla oynamanın keyfini yaşadı.

Öte yandan, daha önce hiç kar görmediklerini belirten çocuklar, mutlu bir gün yaşadıklarını belirttiler.

Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi
Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi
Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi
Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi
Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi

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Alanya Belediyesi, Alanya, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'da daha önce kar görmeyen çocuklara belediyeden 4 kamyon kar sürprizi - Son Dakika


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