Son Dakika Haberleri: Alanya'da Evde Yangın Paniği

Alanya'da Evde Yangın Paniği

10 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katındaki evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Alanya'da Evde Yangın Paniği, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katındaki evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 Dim mevkiindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki Mustafa Taş isimli vatandaşa ait dairede meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri ise olası bir duruma karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

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