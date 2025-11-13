Alanya'da Kadına Saldırı: Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alanya'da Kadına Saldırı: Şüpheli Aranıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Alanya\'da Kadına Saldırı: Şüpheli Aranıyor
13.11.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya\'da Kadına Saldırı: Şüpheli Aranıyor
Haber Videosu

Alanya'da bir erkek, kaldırımda yürüyen kadına saldırdı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, kesici aletle yaraladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli aranıyor.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA SALDIRDI

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, düşürdü. Ardından kesici aletle kadına saldıran şüpheli kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye götürülürken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Alanya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Kadına Saldırı: Şüpheli Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
TFF’den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
Yakalanmasa vatandaşlara yedireceklerdi 60 tondan fazla ele geçirildi Yakalanmasa vatandaşlara yedireceklerdi! 60 tondan fazla ele geçirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
Çankırı’da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti
beIN SPORTS binasını oyuncak silahla basan şahıs tutuklandı beIN SPORTS binasını oyuncak silahla basan şahıs tutuklandı
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

16:38
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır’dayken...
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...
16:07
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
15:52
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası Listede Galatasaray’ın 2 yıldızı da var
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var
15:04
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:20
Muazzez Abacı’nın mal varlığı belli oldu
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu
14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
13:46
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
13:29
İstanbul’da hız limitleri değişti İşte cadde cadde yeni sınırları
İstanbul'da hız limitleri değişti! İşte cadde cadde yeni sınırları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 16:58:35. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Kadına Saldırı: Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.