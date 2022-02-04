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ALANYA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

ALANYA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

04.02.2022 12:46

Alanya Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla kapanan yolları açıp mahsur kalanları kurtardı.

Alanya Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla kapanan yolları açıp mahsur kalanları kurtardı. Alanya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yolları kapandı. Birçok yolda buzlanma yaşandı. Zorlu kış şartları nedeniyle mahsur kalanlara Alanya Belediyesi ekipleri yardım etti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Gedevet Yaylası yolunda mahsur kalanlara ulaştı. Kurtarma ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarıp yolu açtı. Gece saatlerinde ise Bayır ve Bayırkozağacı mahallelerinde karla mücadele eden belediye personeli vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yaptı. Sabah erken saatlerinde ekipler Çökele Yaylası'nda kar nedeniyle kapanan yolları açtı, evlerinde mahsur kalan yayla sakinlerine yardım etti. Ekiplerin zorlu kış şartlarında çalışması devam ediyor.

ALANYA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
ALANYA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
ALANYA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

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Alanya Belediyesi, Alanya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALANYA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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