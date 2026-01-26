Alanya\'da Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.G, A.D ve H.D. tutuklandı, 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta, borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.