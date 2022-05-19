Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor - Son Dakika
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Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor

19.05.2022 14:02

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uysal, "Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Sarp bir arazi olduğu için çalışmalar biraz zorlaşıyor" dedi.

Dere Mahallesi Sussuz Mahallesi Gederet Yaylasındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan ve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sarp arazide çıkan yangına karadan yaklaşık 200 personel ve 22 arazözün de karadan müdahalesi, bölgede bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici koordinasyonunda devam ederken, çalışmalara havadan da 1 kaşif ve 1 yangın söndürme helikopteri destek veriyor. Yangının yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olduğu tahmin edilirken, Dere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uysal, "Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok, orman arazisi" diye konuştu.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor

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Mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor
Kaynak: İHA

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