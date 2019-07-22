Son Dakika Haberleri: Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

31 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Şerif Çın (40) ile Semih İ. (26), Ahmet Tokuş Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Semih İ, yanındaki tabancayla Çın'a ateş edip kaçtı.
Ağır yaralanan Çın, ambulansla kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Bölgede devriye gezen "Gece Kartalları" adı verilen bekçiler tarafından aynı bölgede yakalanan zanlı Semih İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Mehmet Şerif, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:38 Kaynak: AA
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