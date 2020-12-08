Alanya'da temiz çevre isteyen evli çift, plajda çöp topladı - Son Dakika

Alanya'da temiz çevre isteyen evli çift, plajda çöp topladı

08.12.2020 13:14
Alanya'da temiz çevre isteyen evli çift, plajda çöp topladı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde evli çift, İncekum Plajı'nda çöp topladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evli çift, İncekum Plajı'nda çöp topladı. Düzenli olarak plajda çöp toplayan çift, "Vatandaşlık görevimizi yapmak ve yazın bu sahilde ayaklarımız kesilmeden dolaşmak istiyoruz" dedi.

Mehmet ve Barbara Atmaca çifti, hem yürüyüş yapmak, hem deniz kabuğu toplamak, hem de sahildeki çöpleri toplamak amacıyla İncekum Halk Plajı'na geldi. Ellerine aldıkları siyah çöp poşetleriyle plajın bir ucundan, bir ucuna yürüyen çift, buldukları çöpleri topladı. En çok teneke, kutu kapakları ve cam kırıklıkları toplayan çift, zaman zaman sahile gelerek bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mehmet Atmaca, "Çöpleri bu şekilde topluyoruz. Geçen haftada topladık. Eşimle birlikte deniz kabuğu ve çöpleri topluyoruz. Vatandaşlık görevimizi yapmak ve yazın bu sahilde ayaklarımız kesilmeden dolaşmak istiyoruz. Hem yürüyüş yapıyoruz, hem geziyoruz, hem de görev olarak görüyoruz. Avsallar'ın güzel olması hepimiz için değerli. Balıkçılardan ricamız var. Misinalarını, olta ucundaki iğnelere lütfen sahip çıksınlar. Onları almaya unutuyorlar, onların sahile bir faydası yok" dedi. - ANTALYA

Alanya'da temiz çevre isteyen evli çift, plajda çöp topladı
Alanya'da temiz çevre isteyen evli çift, plajda çöp topladı
Alanya'da temiz çevre isteyen evli çift, plajda çöp topladı

Deniz Kabuğu, Barbara, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'da temiz çevre isteyen evli çift, plajda çöp topladı - Son Dakika


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