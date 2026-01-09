Alanya\'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Kızlarpınarı Mahallesi'nde personel lojmanı olarak kullanılan binanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
