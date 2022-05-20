Alanya'daki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Alanya'daki orman yangını kontrol altında

20.05.2022 12:12
Alanya'daki orman yangını kontrol altında

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sarp arazideki ormanlık alanda dün çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sarp arazideki ormanlık alanda dün çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Rüzgar nedeniyle yer yer yeniden canlanan alevlere müdahale sürüyor.

Alanya ilçesi Dere Mahallesi Susuz mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 200 kişilik ekip, 1 helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale edildi. 20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahale zor şartlarda yapıldı. Yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan, gece boyunca müdahalenin devam ettiği yangının büyük oranda kontrol altına alındığı kaydedildi. Rüzgar nedeniyle yer yer yeniden canlanan alevlere müdahale devam ediyor.


Alanya'daki orman yangını kontrol altında
Alanya'daki orman yangını kontrol altında
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Kaynak: DHA

Alanya, Güncel, Son Dakika

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