Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor - Son Dakika
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Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor

19.05.2022 20:08

Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve müdahale sürüyor.

Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve müdahale sürüyor. Dere mahallesi muhtarı Hüseyin Uysal, " Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Sarp bir arazi olduğu için çalışmalar biraz zorlaşıyor" dedi.

Dere Mahallesi Sussuz mahallesi Gederet Yaylasındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan ve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sarp arazide çıkan yangına karadan yaklaşık 200 personel ve 22 ararözün de karadan müdahalesi bölgede bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici koordinasyonunda devam ederken çalışmalara havadan da 1 kaşif ve 1 yangın söndürme helikopteri destek veriyor. Yangının yaklaşık 20 dönümlük alanda etkiliği olduğu tahmin edilirken Dere mahallesi muhtarı Hüseyin Uysal, " Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok, orman arazisi " diye konuştu.

Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor

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Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor Alanya'daki yangına helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor - Son Dakika
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