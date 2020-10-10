Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor - Son Dakika

Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor

10.10.2020 15:58
Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor, System.String[]

Türkiye'de ilk kez Alanya Belediyesi'nin lisans sahibi olduğu ve yöresel lezzetleri korumak, yerel üreticileri desteklemek amacıyla kurulan "Culinary Heritage Europe" sisteminin çalışma toplantısı gerçekleşti.

Türkiye'de ilk kez Alanya Belediyesi'nin lisans sahibi olduğu ve yöresel lezzetleri korumak, yerel üreticileri desteklemek amacıyla kurulan "Culinary Heritage Europe" sisteminin çalışma toplantısı gerçekleşti. Mutfak Mirası sistemi ile Türkiye'de başka örneği olmayan işbirliği ağı sayesinde Alanya'nın kültürü, yemekleri ve emek verilen yerli ürünleri 22 dilde tanıtmaya başladı.

Culinary Heritage Genel Koordinatörü Niclas Fjellström Alanya'ya gelerek Alanya'da yürütülen Mutfak Mirası çalışmalarını inceledi. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) pandemisinden dolayı Ukrayna'da yapılması planlanan toplantı gerçekleşemediği için Alanya'ya gelen ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden Fjellström, 3 gün kaldığı Alanya'da Mutfak Mirası Koordinatörleri Sevda Çapa ve Zeynep Kiriş ile gözden geçirme toplantıları gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından sisteme yeni katılan Mutfak Mirası üyeleri yerinde ziyaret edildi. Nerdek Cafe, Mezza Restaurant ve Kodal S Pasta firmaları ile ikili görüşmeler ve kısa bir denetim yapan Fjellström'a, yeni dönem planları ve sistem değişiklikleri hakkında bilgi aktarımı yapıldı.

Alanya çok önemli bir noktada

Culinary Heritage Genel Koordinatörü Niclas Fjellström, "Avrupa'da başarılı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarda Alanya bizim için stratejik bir öneme sahip" diyerek lisans hakkını verdikleri ülkelerde yapılan çalışmalarda Alanya uygulamalarını örnek olarak gösterdiklerini belirtti. Fjellström; "Sistemde bulunan tüm bölgeler ve kendine has yerel ürünler ile uluslararası bir platformda büyük bir güce sahibiz. Alanya koordinatörlerimiz ve mutfak mirası üyelerimizi kutluyor ve yeniliklere hazır olması müjdesini veriyorum. Çok kısa bir süre sonra sistem de yeni sürprizlerle geleceğim" dedi.

Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor

Alanya Mutfağını ve yerli ürünleri doğru tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için neler yapabilecekleri konusunda uzun süredir çalışan işletmeler de, Mutfak Mirası Alanya projesi ile çalışmalarının uygunluğunun Alanya Belediyesi ve Avrupa Birliği onaylı Culinary Heritage Europe tarafından da onaylanmış olmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdiler. Mutfak Mirası sistemi ile Türkiye'de başka örneği olmayan işbirliği ağı sayesinde Alanya kültürü, yemekleri ve emek verilen yerli ürünleri 22 dilde tanıtılmaya başlandı. Toplamda 27'ye ulaşan işletme sayısı ve 121 adet tarif ve tarımsal ürün ile 2020 yılının ilk 9 ayında 102 bin 836 kişiye ulaşıldı. Aylık ortalama 11 bin 426 kişinin ziyaret ettiği web sayfasıyla birbirinden leziz ürünler ve yemekler yurtdışına açıldı, açılmaya da devam edecek. Bu veriler ile 13 ülkeden 45 şehrin bulunduğu sistemde, yüksek ziyaretçi ortalamasına sahip ilk 3 şehirden biri Alanya oldu. - ANTALYA

Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor
Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor
Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya mutfağı 22 dilde tanıtılıyor - Son Dakika

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