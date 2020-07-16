Alanyalı turizmciler, Rus pazarından umutlu - Son Dakika

Alanyalı turizmciler, Rus pazarından umutlu

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Rusya ile karşılıklı uçuşlara izin verilmesinin, turizmcileri umutlandırdığını bildirdi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Rusya ile karşılıklı uçuşlara izin verilmesinin, turizmcileri umutlandırdığını bildirdi.

Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Koronavirüsü yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak

Sili, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Antalya ve Alanya için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen misafirlerin yüzde 40'ının, Rusya ve çevre ülkelerden geldiğini vurgulayan Sili, "Bu anlamda hava sahasının açılması ve karşılıklı uçuşlara izin verilmesi önemli. THY ve Aeroflot'un seferleriyle tur operatörlerin bu uçaklardan kontenjan alarak misafir göndereceğini biliyoruz ama daha da önemli olan 'charter' seferlerin başlaması." dedi.

Tur operatörlerinin, ay sonu itibarıyla "charter" seferlerine başlanacağının bilgisini verdiğini belirten Sili, misafir akışının hızlanması ve Rusya'nın devreye girmesinin, gelecek sene için de çok önemli olacağını vurguladı.

Sezonun hareketleneceğini belirten Sili, "Bu sezon eskisi gibi olmayacak ama ciddi bir hareket başlayacak ve önümüzdeki seneye rahat bir giriş yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Orta Avrupa ülkelerinden de karar beklediklerini belirten Sili, yapılan çalışmalar sayesinde Almanya'da turizm kamuoyunda olumlu bir sonuca ulaştığını ifade etti.

Burhan Sili, Alanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanyalı turizmciler, Rus pazarından umutlu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:37 Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:54 Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:49 Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor 10:40 İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın 10:36 Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu 10:07 10-15 kağıt toplayıcısı tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada 10:01 Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
12:37
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
11:54
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
11:43
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
11:43
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
11:28
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
11:26
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
11:18
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 13:45:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyalı turizmciler, Rus pazarından umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]