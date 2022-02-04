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SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı - Son Dakika

SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı

04.02.2022 19:25

Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattıBaşkan Hasan Çavuşoğlu: Alanyaspor için özel ve güzel bir gün"Efecan Karaca'nın transferinde bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadı"Efecan Karaca: Burası benim evimSerkan Kırıntılı: Anlaşmamız ve el sıkışmamız çok kısa sürdüTayfur Bingöl:...

Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı

Başkan Hasan Çavuşoğlu: Alanyaspor için özel ve güzel bir gün

" Efecan Karaca'nın transferinde bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadı"

Efecan Karaca: Burası benim evim

Serkan Kırıntılı: Anlaşmamız ve el sıkışmamız çok kısa sürdü

Tayfur Bingöl: Tek hayalim Beşiktaş'a transfer olabilmek

ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3'er, Serkan Kırıntılı ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl ve Serkan Kırıntılı ile sözleşme yenilemek için bir imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bugün Aytemiz Alanyaspor için özel ve güzel bir gün. Üç evladımızın sözleşme uzatma törenindeyiz. Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz. Bu sezondan itibaren Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3'er yıl, Serkan Kırıntılı ile 2 yıl da sözleşme uzatmış bulunuyoruz. Hem futbolcularımız için hem de kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Efecan'ın transferi söz konusu olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Hasan Çavuşoğlu, "Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim" diye konuştu.

EFECAN KARACA: BURASI BENİM EVİM

Efecan Karaca, "Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim" dedi.

SERKAN KIRINTILI: ANLAŞMAMIZ VE EL SIKIŞMAMIZ ÇOK KISA SÜRDÜ

Serkan Kırıntılı, "Güzel düşüncelerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. En başından bu yana buradan ayrılmak istemediğimi kendisine söylemiştim. Anlaşmamız ve el sıkışmamız çok kısa sürdü. 2 yıl daha uzattık. Herkes adına hayırlı olsun" diye konuştu.

TAYFUR BİNGÖL: TEK HAYALİM BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLABİLMEK

Tayfur Bingöl, "Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonra tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur" ifadelerini kullandı.

SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı
SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı

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Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı - Son Dakika


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