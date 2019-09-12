Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

54 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Ayak tenisiyle devam eden idman, esneme hareketleriyle sona erdi.


Öte yandan antrenman öncesi kulübü ziyaret eden Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, teknik ekip ve futbolculara tatlı ve muz ikram ederek, Fenerbahçe maçı için başarı diledi.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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