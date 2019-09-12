Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Ayak tenisiyle devam eden idman, esneme hareketleriyle sona erdi.
Öte yandan antrenman öncesi kulübü ziyaret eden Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, teknik ekip ve futbolculara tatlı ve muz ikram ederek, Fenerbahçe maçı için başarı diledi.
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