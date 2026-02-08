Alanyaspor'un Galibiyet Hasreti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın başında çok iyi oynadıklarını ancak sonunu getiremediklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten Pereira, "İlk dakikalarda gerçekten mükemmel oynadık. Penaltıya kadar her şey iyi gidiyordu. Beşiktaş golü atınca biraz sallandık. 2-0 öndeyken daha fazla pozisyona girdik. Devre arasında bazı değişliklikler yaptık ancak ikinci yarıda herkes neler yapıldığını gördü. İyi bir takıma karşı oynadık. Taraftar üzerimizde baskı kurdu. Takımımı tebrik ediyorum. Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama galip gelemiyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünü üstün götürüyoruz ama maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son müsabakalarda öne geçmelerine karşın skoru koruyamadıklarının hatırlatılması üzerine Joao Pereira, "Bunun cevabını anlamaya çalışıyorum. Oyun planımızda aynı şeyleri çalışıyoruz. Daha fazla galibiyet almayı hak ediyoruz. İyi oynuyoruz ama sonuç gelmiyor. Açıklaması zor bir durum. Çocuklarım da bana soruyor, onlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Kontrol edemediğimiz şeyler var. Her takımın 3 puan için savaşmaya hakkı olması gerekiyor." diye konuştu.