Alanyaspor'un Galibiyet Hasreti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor'un Galibiyet Hasreti

08.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Joao Pereira, Alanyaspor'un Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyunun kontrolünü kaybettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın başında çok iyi oynadıklarını ancak sonunu getiremediklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten Pereira, "İlk dakikalarda gerçekten mükemmel oynadık. Penaltıya kadar her şey iyi gidiyordu. Beşiktaş golü atınca biraz sallandık. 2-0 öndeyken daha fazla pozisyona girdik. Devre arasında bazı değişliklikler yaptık ancak ikinci yarıda herkes neler yapıldığını gördü. İyi bir takıma karşı oynadık. Taraftar üzerimizde baskı kurdu. Takımımı tebrik ediyorum. Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama galip gelemiyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünü üstün götürüyoruz ama maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son müsabakalarda öne geçmelerine karşın skoru koruyamadıklarının hatırlatılması üzerine Joao Pereira, "Bunun cevabını anlamaya çalışıyorum. Oyun planımızda aynı şeyleri çalışıyoruz. Daha fazla galibiyet almayı hak ediyoruz. İyi oynuyoruz ama sonuç gelmiyor. Açıklaması zor bir durum. Çocuklarım da bana soruyor, onlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Kontrol edemediğimiz şeyler var. Her takımın 3 puan için savaşmaya hakkı olması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Joao Pereira, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'un Galibiyet Hasreti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 00:43:44. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor'un Galibiyet Hasreti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.