Alanyaspor'un kiralık oyuncuları göz doldurdu - Son Dakika

Alanyaspor'un kiralık oyuncuları göz doldurdu

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon kiralık olarak gönderdiği Sackey, Tayfur Bingöl, Hasan Ayaroğlu performanslarıyla göz doldururken, Gaziantep FK'ye kiralık giden kaleci Haydar Yılmaz hiçbir resmi müsabakada oynayamadı.

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon kiralık olarak gönderdiği Sackey, Tayfur Bingöl, Hasan Ayaroğlu performanslarıyla göz doldururken, Gaziantep FK'ye kiralık giden kaleci Haydar Yılmaz hiçbir resmi müsabakada oynayamadı.

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Aytemiz Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda kadroda düşünmediği Isaac Sackey, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl'ü sezon başında, Haydar Yılmaz'ı ise devre arasında kiralık olarak gönderdi. Kiralık giden 4 futbolcudan Sackey ve Tayfur yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle zaman zaman takımlarından uzak kalırken Hasan Ayaroğlu ise maç sayısındaki artışla dikkat çekti. Haydar Yılmaz için kiralık süreci çok da verimli geçmedi.


Sackey Denizlispor'da bin 404 dakika forma terletti


Sezon başında Yukatel Denizlispor'a gönderilen 26 yaşındaki ön libero Sackey, Trabzonspor'dan transfer edilen Onazi ile forma savaşına girdi. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarının başlarında forma giyme şansı bulan Sackey, Denizlispor'da ile 16'sı Süper Lig ve 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta 1404 dakika forma terletti ve 5 sarı kart gördü. Süper Lig'in 23. hafta maçında sakatlanan futbolcu ligde 5 hafta forma giyemedi. Sakatlık sonrası 29. haftada tekrar forma şansı bulan Sackey, 28. dakikada oyuna girerek takımını Rizespor maçında temsil etti.


Tayfun, Bursaspor'da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi


Sezon başında Alanyaspor'un planlamasında yer alan Tayfur Bingöl ise ligin ilk yarısında turuncu-yeşilli formayı sadece 4 dakika giydi. Sakatlık sorunları da yaşayan kanat oyuncusu devre arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'a kiralandı. Yeşil-beyazlı takımda istekli bir oyun sergileyen Bingöl, takımının oynadığı 13 maçın 11'inde 90 dakika sahada yer aldı. Bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


Haydar Gaziantep'te de hayal kırıklığı yaşadı


Aytemiz Alanyaspor'da formasını Marafona'ya kaptırarak uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci Haydar Yılmaz, ligin devre arasında gittiği Gaziantep Futbol Kulübü'nde de hayal kırıklığı yaşadı. Yılmaz, Gaziantep ekibinin oynadığı maçlarda yedek kulübesinde olmasına rağmen hiç süre alamadı.


Ayaroğlu'ndan takımına 3 gol, 1 asistlik katkı


Yine sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönderilen Hasan Ayaroğlu da takımıyla 25 resmi maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


Sezonun sona ermesi ile birlikte Alanyaspor'a dönecek futbolcuların geleceği ile ilgili kararı teknik heyet verecek. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl, Bingöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor'un kiralık oyuncuları göz doldurdu - Son Dakika Spor
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