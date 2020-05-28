Alaplı'da camiler cuma namazına hazırlanıyor - Son Dakika

Alaplı'da cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde, dezenfekte ve sosyal mesafe çalışması yapıldı.

Alaplı Belediyesi, Çağlayan Cami önünde kılınacak cuma namazı öncesi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun kılınabilmesi için zabıta ekipler tarafından 1,5 metrelik mesafenin ayarlanması amacıyla işaretleme çalışması yaptı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra özlemle beklenilen cuma namazının sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kılınması için camilerin dezenfekte edildiğini ifade etti.

Belediye hijyen ekiplerinin dezenfekte çalışması yaptığını belirten Tekin, "Zabıta ekiplerimiz ise Çağlayan Cami önünde otoparkta kılınacak cuma namazı öncesi namaza gelecek vatandaşların seccadelerini serebilecekleri yerleri, sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme çalışmalarına başladı. Ayrıca yarın olumsuz hava koşullarına karşı cuma namazının kapalı bir alanda kılınması için kapalı pazar yerini de hazır hale getiriyoruz. Cuma namazı öncesi vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapacağız." dedi.