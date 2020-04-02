Alaplı'da heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde, heyelan nedeniyle yayla yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümeli belde merkezi ile Bölüklü Yayla arasındaki yolun baraj mevkisinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Yolun şu an ulaşıma kapalı durumda olduğunu ifade eden Saydam, "Bölüklü Yayla ile birlikte aynı istikamette yer alan Bacaklı Yayla'ya ve anıt ağaçlara da ulaşım sağlanamıyor." dedi.

Saydam, yolu açma çalışmalarının Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacağını sözlerine ekledi.