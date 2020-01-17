Alaplı'dan kısa kısa - Son Dakika

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, amaçlarının ilçedeki eğitimin daha üst noktalara taşınması ve başarının ulusal düzeyde önemli bir aşamaya gelmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, temel hedeflerinin, her yıl bir önceki yıla göre daha iyi bir konuma gelebilmek için bütün kurum ve kuruluşlarla büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Sevgili Öğrenciler, notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Bu dönemi iyi değerlendirin." diyen Çevik, şunları kaydetti:

"Değerli velilerimiz, çocuklarımız karnelerini alacaklar. Onların karnelerinde arzu ettiğiniz notlar olmayabilir. Bunları çocuklarınıza yansıtmadan nedenleri üzerinde kendimizi de sorgulayarak, okul müdürümüz ve öğretmenleriyle istişare edip başarıyı daha üst noktalara taşıma gayretiyle hareket ediniz. Kıymetli öğretmenler, Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımız sizlerin eseri olacaktır. Öğrencilerinize tatili dinlenerek, kitap okuyarak, ailesiyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak zaman geçirmelerini tavsiye edin."

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, görevine başladı

AK Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığınca Alaplı İlçe Başkanı olarak atanan Yaşar Karacan, görevine başladı.

Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Yapılacak kongreye kadar mevcut yönetim kurulu üyeleriyle devam edeceklerini anlatan Karacan, şöyle konuştu:

"Genel Merkezimizin bize verdiği bilgi, kongreye kadar yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Kongre takvimiyle ilgili bize herhangi bir süre verilmedi. İlerleyen tarihlerde bize iletilecek. Bizim davamızda herhangi bir kırgınlık olmaz. Sadece bir yarış olur. Bu bir yarış. Ben yine bu sürece katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz üç dönemdir yerel seçim alamıyoruz. Teşkilat olarak bunun için bu çalışmalarımızı son dönemlere bırakmadan, bir an önce, bizim teşkilatımızın içerisindeki dokunulmamış her yere tek tek dokunarak, seçimle ilgili süreci de erken zamanda başlatacağız."