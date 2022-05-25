Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılacak

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılacağı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere, bu yılın yatırım programına alınan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası ihalesinin 23 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

1986 yılında tek katlı olarak yapılan mevcut binanın, sonrasında ihtiyaca binaen üzerine iki kat eklenerek hizmete devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Ancak yeni hizmet büroları ve artan personel sayısıyla hizmet alanının yetersiz kalması, yeni hizmet binası yapımını zaruri kılmıştır." dedi.

Yılmaz, bu amaçla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kaymakamlık ve adliye ile aynı kampüs alanı içerisinde olan alana, yöresel mimariye uygun 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yatırım programına alınarak ihaleye çıkarıldığını bildirdi.

İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek ihalenin ardından yeni hizmet binasının 550 günde bitirilmesinin planlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni hizmet binamızın yatırım programına alınmasını ve ihale sürecine girmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, takipleri ve destekleriyle sürecin hızlanmasına katkıda bulunan Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit'e, Valimiz Sayın Mustafa Tutulmaz'a, Milletvekillerimiz Sayın Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'na, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Yaşar Karacan'a, ilçemiz adına teşekkür ederim.

Ayrıca, talebimiz doğrultusunda hizmet binası alanı için ihtiyaç duyduğumuz komşu parsellerin devrini sağlayan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve belediye meclisi üyelerine de teşekkür ederim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Karacan da yazılı açıklamasında, yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.